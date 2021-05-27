Безос покине пост глави Amazon в день народження компанії

"Ми вибрали цю дату, тому що для мене вона значима - це день установи Amazon в 1994 році, рівно 27 років тому", - пояснив Безос.

Після відходу з поста глави компанії Безос стане головою ради директорів і зосередиться на нових продуктах.

Пост генерального директора Amazon займе Енді Яссі, який до цього був главою Amazon Web Services.

"Енді добре відомий всередині компанії і працює в Amazon майже стільки ж, скільки і я. він буде видатним лідером, і я повністю впевнений в ньому", - говорив Безос в лютому, коли стало відомо про те, що він покине посаду СЕО компанії.