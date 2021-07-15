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Безос отправится в космос со старейшим и самым молодым астронавтами

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Четверг 15 июля 2021 18:28
Безос отправится в космос со старейшим и самым молодым астронавтами Фото: Джефф Безос, основатель Amazon (blueorigin.com)
Автор: РБК-Украина

Миллиардер, глава космической компании Blue Origin Джефф Безос полетит в космос с 18-летним Оливером Деменом. Он станет первым человеком, заплатившим за полет на корабле New Shepard в космос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Blue Origin.

Демен полетит к краю космоса вместе с основателем Amazon, его братом Марком Безосом и легендарным пионером аэрокосмической отрасли Уолли Фанком на ракете New Shepard компании Blue Origin, запуск которой запланирован на 20 июля.

Однако в компании уточнили, что Демен полетит в космос вместо победителя аукциона, имя которого до сих пор не разглашается. Отмечается, что победитель аукциона, который заплатил за билет 28 млн долларов, не может полететь в космос "из-за конфликтов в расписании".

Представитель компании Blue Origin сообщил изданию CNBC, что Демен был участником аукциона и получил место на второй рейс.

В компании сообщили, что Демен - сын генерального директора Somerset Capital Partners Джоэса Демена, который заплатил за это место, но вместо него полетит Оливер.

В свои 18 лет Демен станет самым молодым человеком, который полетит в космос, а 82-летняя Фанк также станет самым пожилым человеком, побывавшем в космосе.

Безос отправится в космос со старейшим и самым молодым астронавтами

Фото: участник полета в космос Оливер Демен (blueorigin.com)

Напомним, вместе с Безосом на борту корабля New Shepard полетит 82-летняя Уолли Фанк, которая должна была улететь в космос еще в 1960-х годах.

Кроме того, в начале недели Федеральное авиационное управление (FAA) утвердило лицензию Blue Origin на перевозку людей на космическом корабле New Shepard.

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