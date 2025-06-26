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Безос приближается к Трампу: у Blue Origin просят больше госконтрактов, - WSJ

США, Четверг 26 июня 2025 17:13
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Безос приближается к Трампу: у Blue Origin просят больше госконтрактов, - WSJ Фото: американский президент Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Джефф Безос и его аэрокосмическая компания Blue Origin активизировали усилия для получения государственных контрактов, воспользовавшись разрывом между американским президентом Дональдом Трампом и его советником Илоном Маском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам анонимных источников, осведомленных в этом деле, основатель Blue Origin по крайней мере дважды в этом месяце разговаривал с Трампом, а генеральный директор космической компании Дэйв Лимп даже посетил Белый дом, чтобы встретиться с главой администрации Трампа.

По словам источников издания, по крайней мере в некоторых разговорах с Трампом и его сотрудниками Безос и другие руководители Blue Origin просили о предоставлении большего количества государственных контрактов.

Примечательно, что эта инициатива появилась через несколько дней после громкого скандала в начале июня между Трампом и Маском, который был одним из главных советников президента и владеет собственной ракетной компанией SpaceX.

Маск и Безос годами были конкурентами в космической отрасли, но SpaceX значительно опередила Blue Origin, запуская ракеты с рекордной скоростью и став доминирующим подрядчиком Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Однако сообщается, что руководители Blue Origin с прошлого лета беспокоились о близости Маска к Трампу и о том, как это может повлиять на доступ к государственным контрактам, сообщили некоторые из этих лиц. Сейчас же разрыв отношений Трампа с Маском создал потенциальную возможность для прорыва компании.

Конфликт Трампа и Маска

Напомним, что в начале этого месяца между Илоном Маском и президентом Дональдом Трампом произошел громкий и открытый конфликт.

Мужчины начали бросаться заявлениями друг против друга после того, как бизнесмен перестал быть близким советником Трампа, что уже стало сигналом о разрыве одного из самых влиятельных политических альянсов современной Америки.

Владелец SpaceX и Tesla Inc. назвал "мерзким" проект закона президента о налогах и расходах, а Трамп взамен выразил разочарование своим экс-советником, назвав его сумасшедшим.

Маск, который потратил сотни миллионов долларов на поддержку кампании Трампа на прошлогодних выборах, немедленно ответил в соцсети, заявив, что президент неблагодарный и что без его поддержки не оказался бы в Белом доме.

Во время конфликта Трамп заявил, что "самый простой способ сэкономить средства" в федеральном бюджете - это "прекратить" правительственные контракты с компаниями, принадлежащими Маску.

В тот же день акции Tesla упали на 14%, а рыночная стоимость компании снизилась более чем на 150 млрд долларов - самое большое падение за день в истории компании.

Однако уже утром 11 июня Маск публично пошел на уступки в конфликте и заявил, что "перегнул палку" своими жесткими постами в отношении Трампа.

Подробнее о причинах и последствиях конфликта, - читайте в нашем авторском материале.

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Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп SpaceX Маскарад Blue Origin
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