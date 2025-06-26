Безос приближается к Трампу: у Blue Origin просят больше госконтрактов, - WSJ

Джефф Безос и его аэрокосмическая компания Blue Origin активизировали усилия для получения государственных контрактов, воспользовавшись разрывом между американским президентом Дональдом Трампом и его советником Илоном Маском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам анонимных источников, осведомленных в этом деле, основатель Blue Origin по крайней мере дважды в этом месяце разговаривал с Трампом, а генеральный директор космической компании Дэйв Лимп даже посетил Белый дом, чтобы встретиться с главой администрации Трампа.

По словам источников издания, по крайней мере в некоторых разговорах с Трампом и его сотрудниками Безос и другие руководители Blue Origin просили о предоставлении большего количества государственных контрактов.

Примечательно, что эта инициатива появилась через несколько дней после громкого скандала в начале июня между Трампом и Маском, который был одним из главных советников президента и владеет собственной ракетной компанией SpaceX.

Маск и Безос годами были конкурентами в космической отрасли, но SpaceX значительно опередила Blue Origin, запуская ракеты с рекордной скоростью и став доминирующим подрядчиком Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Однако сообщается, что руководители Blue Origin с прошлого лета беспокоились о близости Маска к Трампу и о том, как это может повлиять на доступ к государственным контрактам, сообщили некоторые из этих лиц. Сейчас же разрыв отношений Трампа с Маском создал потенциальную возможность для прорыва компании.