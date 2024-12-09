Безоплатні огляди для людей з інвалідністю: що зміниться після реформи МСЕК

У відомстві розвінчали міфи щодо того, що після запровадження реформи МСЕК будуть скасовані безоплатні огляди людей з інвалідністю. Зокрема, законопроєкт №12178, який передбачає нову систему оцінювання функціонування, не змінює переліку безоплатних послуг.

Індивідуальна програма реабілітації (ІПР) і надалі фінансуватиметься за рахунок бюджету, державного соціального страхування або інших джерел. Як і раніше, пацієнти матимуть доступ до безоплатної медичної допомоги в межах державної програми медичних гарантій.

У МОЗ також розвінчали міф щодо того, що безоплатні реабілітаційні послуги залишаться доступними лише для дітей, а дорослі не зможуть отримати допомогу. Пояснюють, що нова система зберігає фінансову підтримку для всіх українців, які потребують реабілітації. Крім того, реформовані процеси дозволять швидше отримувати протези та допоміжні засоби, оскільки вони стануть доступними без очікування статусу інвалідності.

У міністерстві зазначили, що перелік послуг для людей з інвалідністю не обмежується рамками державної типової програми, яку востаннє оновлювали у 2015 році. Більшість сучасних послуг фінансується через інші державні та регіональні програми.