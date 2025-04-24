Безоплатне зубопротезування для військових: як скористатися і де знайти клініку

Лікарі Міністерства охорони здоров'я України повідомили, що лише від початку 2025 року 25 504 захисників і захисниць України скористалися послугами безоплатного зубопротезування і планової стоматологічної допомоги.

Наразі такі послуги надають 411 медзакладів, що уклали договір із Національною службою здоров’я України (НСЗУ).

Програму "Зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України" у квітні 2024 року запустили Міністерство охорони здоров’я України спільно з НСЗУ.

Відтоді такі послуги отримали уже 70 486 захисників і захисниць.

Хто може скористатись послугами

Скористатися програмою можуть:

ветерани (учасники бойових дій);

особи з інвалідністю внаслідок війни, які брали участь в захисті суверенітету та територіальної цілісності України;

військові (учасники бойових дій (УБД)).

Військовослужбовці, які ще не отримали посвідчення УБД, для отримання послуг можуть надати довідку про участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

Які документи потрібні для зубопротезування

Для отримання послуг потрібно звернутися до медзакладу, що уклав договір з НСЗУ, подати заяву та предʼявити оригінали таких документів:

паспорт громадянина України;

облікову картку платника податків;

посвідчення (учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни,

посвідчення учасника війни та/або військовий квиток осіб рядового, сержантського та старшинського складу).

Військовослужбовці, які не перебувають у відпустці, також повинні отримати направлення від командира військової частини перед тим, як звернутися до лікаря для отримання направлення на послугу.

Як знайти потрібну клініку

Знайти медзаклад, де надають послуги з безоплатного зуболікування і зубопротезування можна:

зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77,

на онлайн-карті НСЗУ.

У полі фільтрів ліворуч оберіть область або населений пункт. На сторінці залишаться відібрані заклади з інформацією про графік роботи, телефонами для зв’язку та адресою.

Варто зазначити, що послуга із зуболікування включає:

рентгенологічні дослідження,

підготовку до зубопротезування,

лікування карієсу та ушкоджень зубів,

відновлення зубів,

видалення зубів,

знеболення.

Водночас зауважимо, що послуги із протезування зубів можуть бути надані як у медзакладі, де людина проходить лікування, так і в іншому закладі. Ба більше, якщо військовий або ветеран перебуває на стаціонарному лікуванні чи реабілітації, вони також мають право на безкоштовне стоматологічне лікування та протезування.

НСЗУ оплачує ці послуги у закладах, які мають потрібні договори.