RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Бесплатное зубопротезирование для военных: как воспользоваться и где найти клинику

Фото: государство оплачивает зубопротезирование ветеранам (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Более 25 тысяч защитников и защитниц Украины уже получили бесплатное зуболечение или протезирование в рамках государственной программы. Услуга сейчас доступна ветеранам, военным и лицам с инвалидностью вследствие войны.

Подробнее о том, как именно воспользоваться программой, какие документы нужны и как найти клинику поблизости, можно узнать, - в материале РБК-Украина.

Врачи Министерства здравоохранения Украины сообщили, что только с начала 2025 года 25 504 защитников и защитниц Украины воспользовались услугами бесплатного зубопротезирования и плановой стоматологической помощи.

Сейчас такие услуги предоставляют 411 медучреждений, заключивших договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

Программу "Зубопротезирование отдельных категорий лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины" в апреле 2024 года запустили Министерство здравоохранения Украины совместно с НСЗУ.

С тех пор такие услуги получили уже 70 486 защитников и защитниц.

Кто может воспользоваться услугами

Воспользоваться программой могут:

  • ветераны (участники боевых действий);
  • лица с инвалидностью вследствие войны, которые принимали участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины;
  • военные (участники боевых действий (УБД)).

Военнослужащие, которые еще не получили удостоверение УБД, для получения услуг могут предоставить справку об участии в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины.

Какие документы нужны для зубопротезирования

Для получения услуг нужно обратиться в медучреждение, заключившее договор с НСЗУ, подать заявление и предъявить оригиналы следующих документов:

  • паспорт гражданина Украины;
  • учетную карточку налогоплательщика;
  • удостоверение (участника боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны,
  • удостоверение участника войны и/или военный билет лиц рядового, сержантского и старшинского состава).

Военнослужащие, которые не находятся в отпуске, также должны получить направление от командира воинской части перед тем, как обратиться к врачу для получения направления на услугу.

Как найти нужную клинику

Найти медучреждение, где предоставляют услуги по бесплатному зуболечению и зубопротезированию можно:

В поле фильтров слева выберите область или населенный пункт. На странице останутся отобранные заведения с информацией о графике работы, телефонами для связи и адресом.

Стоит отметить, что услуга по зуболечению включает:

  • рентгенологические исследования,
  • подготовку к зубопротезированию,
  • лечение кариеса и повреждений зубов,
  • восстановление зубов,
  • удаление зубов,
  • обезболивание.

Вместе с тем отметим, что услуги по протезированию зубов могут быть предоставлены как в медучреждении, где человек проходит лечение, так и в другом заведении. Более того, если военный или ветеран находится на стационарном лечении или реабилитации, они также имеют право на бесплатное стоматологическое лечение и протезирование.

НСЗУ оплачивает эти услуги в учреждениях, которые имеют необходимые договоры.

При подготовке публикации использовалась информация Министерства здравоохранения Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что все украинцы имеют право на бесплатное протезирование.

Подробнее о том, как бесплатно получить протез, какие документы нужны и кому государство гарантирует подобную помощь, читайте далее в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныВойна России против УкраиныВрачи