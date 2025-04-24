Бесплатное зубопротезирование для военных: как воспользоваться и где найти клинику

Врачи Министерства здравоохранения Украины сообщили, что только с начала 2025 года 25 504 защитников и защитниц Украины воспользовались услугами бесплатного зубопротезирования и плановой стоматологической помощи.

Сейчас такие услуги предоставляют 411 медучреждений, заключивших договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

Программу "Зубопротезирование отдельных категорий лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины" в апреле 2024 года запустили Министерство здравоохранения Украины совместно с НСЗУ.

С тех пор такие услуги получили уже 70 486 защитников и защитниц.

Кто может воспользоваться услугами

Воспользоваться программой могут:

ветераны (участники боевых действий);

лица с инвалидностью вследствие войны, которые принимали участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины;

военные (участники боевых действий (УБД)).

Военнослужащие, которые еще не получили удостоверение УБД, для получения услуг могут предоставить справку об участии в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины.

Какие документы нужны для зубопротезирования

Для получения услуг нужно обратиться в медучреждение, заключившее договор с НСЗУ, подать заявление и предъявить оригиналы следующих документов:

паспорт гражданина Украины;

учетную карточку налогоплательщика;

удостоверение (участника боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны,

удостоверение участника войны и/или военный билет лиц рядового, сержантского и старшинского состава).

Военнослужащие, которые не находятся в отпуске, также должны получить направление от командира воинской части перед тем, как обратиться к врачу для получения направления на услугу.

Как найти нужную клинику

Найти медучреждение, где предоставляют услуги по бесплатному зуболечению и зубопротезированию можно:

позвонив в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77,

на онлайн-карте НСЗУ.

В поле фильтров слева выберите область или населенный пункт. На странице останутся отобранные заведения с информацией о графике работы, телефонами для связи и адресом.

Стоит отметить, что услуга по зуболечению включает:

рентгенологические исследования,

подготовку к зубопротезированию,

лечение кариеса и повреждений зубов,

восстановление зубов,

удаление зубов,

обезболивание.

Вместе с тем отметим, что услуги по протезированию зубов могут быть предоставлены как в медучреждении, где человек проходит лечение, так и в другом заведении. Более того, если военный или ветеран находится на стационарном лечении или реабилитации, они также имеют право на бесплатное стоматологическое лечение и протезирование.

НСЗУ оплачивает эти услуги в учреждениях, которые имеют необходимые договоры.