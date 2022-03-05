Безопасных путей нет. Жителей Энергодара просят дождаться гуманитарного коридора

На сегодня из-за войны России против Украины нет безопасных путей для выезда из Энергодара Запорожской области. Местных жителей просят набраться терпения и дождаться открытия гуманитарного коридора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Энергодара Дмитрия Орлова.

Сообщается, что на сегодня безопасных маршрутов выезда из города или доставки материалов нет. На уровне правительства обрабатывается вопрос о "зеленом коридоре" для жителей Энергодара.

"Те, кто планирует выезд из города, имейте в виду, что можно будет выехать только по безопасному коридору. Энергодар - продвинутый приоритет в переговорах украинской власти… Экономьте топливо, оно может понадобиться вам в ближайшее время", - заявили местные власти.