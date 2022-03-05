Безпечних шляхів немає. Жителів Енергодару просять дочекатися гуманітарного коридору

На сьогодні через війну Росії проти України немає безпечних шляхів для виїзду з Енергодару Запорізької області. Місцевих жителів просять набратися терпіння та дочекатися відкриття гуманітарного коридору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Енергодару Дмитра Орлова.

Повідомляється, що на сьогодні безпечних маршрутів виїзду з міста чи доставки матеріалів немає. На рівні уряду опрацьовується питання про "зелений коридор" для жителів Енергодару.

"Ті, хто планує виїзд із міста, майте на увазі, що можна буде виїхати тільки безпечним коридором. Енергодар - просунутий пріоритет у переговорах української влади... Економте паливо, воно може знадобитися вам найближчим часом", - заявила місцева влада.