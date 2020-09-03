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Безопасностная часть "Минска" начала действовать, но еще не выполнена, - Кулеба

Автор: Дмитрий Левицкий

Безопасностная часть минских договоренностей по урегулированию на Донбассе начала действовать, но окончательно еще не выполнена. Для ее выполнения режим прекращения огня на Донбассе должен быть постоянным.

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Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Gazeta.ua.

Глава украинского МИД объяснил, что российско-оккупационные силы, несмотря на перемирие, продолжают рыть окопы и ведут фортификационные работы, но это надо прекратить.

"За дни перемирия нет раненых и убитых в бою, и это огромное достижение. Но мы должны убедиться, что это действительно новая реальность, а не ее имитация", - подчеркнул Кулеба.

Он также добавил, что следующим этапом переговоров в нормандском формате должно стать обсуждение политической части минских договоренностей.

Напомним, по состоянию на 1 сентября наблюдатели ОБСЕ зафиксировали более 800 нарушений режима прекращения огня на Донбассе с начала перемирия.

Кроме того, вчера на заседании Трехсторонней контактной группы согласовали четыре новых участка разведения сил и средств на Донбассе.

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Новости Украины МИД УкраиныДмитрий КулебаперемириеДонбасс