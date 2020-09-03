Безпекова частина "Мінська" почала діяти, але ще не виконана, - Кулеба

Безпекова частина мінських домовленостей щодо врегулювання на Донбасі почала діяти, але остаточно ще не виконана. Для її виконання режим припинення вогню на Донбасі повинен бути сталим.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю виданню Gazeta.ua.

Глава українського МЗС пояснив, що російсько-окупаційні сили, попри перемир'я, продовжують рити окопи та ведуть фортифікаційні роботи, але це треба припинити.

"За дні перемир'я немає поранених і вбитих у бою, і це величезне досягнення. Але маємо переконатися, що це справді нова реальність, а не її імітація", - наголосив Кулеба.

Він також додав, що наступним етапом переговорів у нормандському форматі має стати обговорення політичної частини мінських домовленостей.

Нагадаємо, станом на 1 вересня спостерігачі ОБСЄ зафіксували понад 800 порушень режиму припинення вогню на Донбасі з початку встановлення перемир'я.

Крім того, вчора на засідання Тристоронньої контактної групи узгодили чотири нові ділянки розведення сил та засобів на Донбасі.