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Безопасность судов с украинским зерном обеспечат РФ, Турция и третья сторона, - Лавров

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Воскресенье 24 июля 2022 19:29
Безопасность судов с украинским зерном обеспечат РФ, Турция и третья сторона, - Лавров Фото: Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Турция, РФ и еще одна сторона будут обеспечивать безопасность судов, экспортирующих украинское зерно.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В Стамбуле нам удалось достичь договоренности: Украина занимается разминированием, выпускает корабли в открытое море, Россия, Турция и еще один участник, который будет определен, сопровождает судно до Босфора", - заявил Лавров.

Также он добавил, что на переговорах в Стамбуле России якобы "удалось добиться снятия всех ограничений на экспорт российского зерна".

Напомним, ранее стало известно, что в пятницу, 22 июля, в Стамбуле Украина, Россия, Турция и ООН договорились о разблокировке экспорта зерна через Черное море.

Также мы писали, что, по словам представителей ООН, первые поставки планировали начать в субботу, 23 июля.

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Российская Федерация МИД РФ Черное море Турция Лавров Война России против Украины
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