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Безпеку суден з українським зерном гарантуватимуть РФ, Туреччина і третя сторона, - Лавров

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Неділя 24 липня 2022 19:29
Безпеку суден з українським зерном гарантуватимуть РФ, Туреччина і третя сторона, - Лавров Фото: Сергій Лавров, міністр закордонних справ РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Туреччина, РФ і ще одна сторона будуть гарантувати безпеку суден, що експортують українське зерно.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС, про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

"У Стамбулі нам вдалося досягти домовленості: Україна займається розмінуванням, випускає кораблі у відкрите море, Росія, Туреччина і ще один учасник, який буде визначений, супроводжує судно до Босфору", - заявив Лавров.

Також він додав, що на переговорах у Стамбулі Росії нібито "вдалося домогтися зняття всіх обмежень на експорт російського зерна".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у п'ятницю, 22 липня, в Стамбулі Україна, Росія, Туреччина і ООН домовилися про розблокування експорту зерна через Чорне море.

Також ми писали, що, за словами представників ООН, перші поставки планували розпочати у суботу, 23 липня.

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