Безопасность критической инфраструктуры возьмут под контроль: Кабмин утвердил порядок проверок

Кабинет министров утвердил Порядок проведения мониторинга уровня безопасности объектов критической инфраструктуры. Речь идет об объектах энергообеспечения, водоснабжения, медицины, транспорта, обороны, химической промышленности и других сфер, нарушение работы которых приводит к угрозам национальной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики .

Порядок наработан по требованию закона "О критической инфраструктуре" и содержит четкий алгоритм действий:

мониторинг будет проводиться раз в три года секторальными и функциональными органами в сфере защиты критической инфраструктуры;

оценка состояния защищенности будет учитывать специфику функционирования объекта;

по результатам мониторинга будут составлять акт, где укажут одну из трех оценок обеспечения защищенности: "обеспечивает", "ограниченно обеспечивает", "не обеспечивает";

обязательно будут предоставляться предложения о совершенствовании системы защиты объекта;

оператор критической инфраструктуры (юрлицо или ФЛП, который управляет объектом) получит акт проверки и обязан принять меры по устранению выявленных недостатков и нарушений.

"Во время войны и в период послевоенного восстановления эффективный контроль за критической инфраструктурой позволит избежать чрезвычайных ситуаций и обеспечить украинцев ресурсами и услугами, которые она генерирует", - говорится в сообщении.