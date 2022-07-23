Безпеку об’єктів критичної інфраструктури візьмуть під контроль: уряд затвердив порядок перевірок

Кабінет міністрів затвердив Порядок проведення моніторингу рівня безпеки об’єктів критичної інфраструктури. Йдеться про об’єкти енергозабезпечення, водопостачання, медицини, транспорту, оборони, хімічної промисловості та інших сфер, порушення роботи яких приводить до загроз національній безпеці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.

Порядок напрацьований на вимогу закону "Про критичну інфраструктуру" і містить чіткий алгоритм дій: моніторинг буде здійснюватися раз на три роки секторальними та функціональними органами у сфері захисту критичної інфраструктури;

оцінка стану захищеності буде враховувати специфіку функціонування об’єкту;

за результатом моніторингу складатимуть акт, де вкажуть одну з трьох оцінок забезпечення захищеності: "забезпечує", "обмежено забезпечує", "не забезпечує";

обов’язково надаватимуться пропозиції про вдосконалення системи захисту об’єкту;

оператор критичної інфраструктури (юрособа або ФОП, що управляє об’єктом) отримає акт перевірки і зобов’язаний вжити заходів щодо усунення виявлених недоліків та порушень. "Під час війни та в період післявоєнної відбудови ефективний контроль за критичною інфраструктурою дозволить уникнути надзвичайних ситуацій і забезпечити українців ресурсами та послугами, які вона генерує", - йдеться в повідомленні.