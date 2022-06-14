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За безопасность Харькова еще нужно жестко сражаться, - Зеленский

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Киев, Вторник 14 июня 2022 22:55
За безопасность Харькова еще нужно жестко сражаться, - Зеленский Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Украинские военные несут болезненные потери в Харьковской области, но за ее безопасность еще нужно жестко сражаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

"Болезненные потери имеем и в Харьковской области, где российская армия пытается усилить свои позиции. Бои за это направление продолжаются, и нужно еще бороться, жестко сражаться за полную безопасность для Харькова и области", - отметил он.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что украинской армии жизненно важно держаться на Донбассе, поскольку от этого зависит, кто будет доминировать на полях боя в ближайшие недели.

Помимо этого, президент Украины призвал Запад срочно предоставить эффективное противоракетное вооружение для защиты от российских ударов.

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