Безопасность Европы зависит от Украины, - Боррель

Высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что безопасность Европы зависит непосредственно от безопасности от Украины. И все вопросы, касающиеся Украины, должны решаться только при ее участии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Борреля во время брифинга.

"Не может быть безопасность Европы без безопасности Украины. Все вопросы, которые касаются безопасности Украины должны обсуждаться при участии Украины", - сказал он.

Отметим, глава европейской дипломатии после своего визита на Донбасс также сделал заявление о наращивание российских войск у границ Украины и предупредил, что любая агрессия будет иметь масштабные последствия и огромную цену.

Напомним, Боррель впервые сегодня посетил линию разграничения на Донбассе.

Добавим, накануне своего визита в Украину он заявил, что ЕС будет действовать решительно в случае, если Россия совершит новые акты агрессии против Украины.