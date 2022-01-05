ru ua
Ср, 05 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Безпека Європи залежить від України, - Боррель

Новость на русском →
Київ, Середа 05 січня 2022 16:56
Безпека Європи залежить від України, - Боррель Фото: глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що безпека Європи залежить безпосередньо від безпеки від України. І всі питання, які стосуються України, мають вирішуватися лише за її участі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Борреля під час брифінгу.

"Не може бути безпека Європи без безпеки України. Всі питання, які стосуються безпеки України мають обговорюватися за участі України", - сказав він.

Зазначимо, глава європейської дипломатії після свого візиту на Донбас також зробив заяву про нарощування російських військ біля кордонів України та попередив, що будь-яка агресія буде мати масштабні наслідки і величезну ціну.

Нагадаємо, Боррель вперше сьогодні відвідав лінію розмежування на Донбасі.

Додамо, напередодні свого візиту до України він заявив, що ЄС діятиме рішуче у випадку, якщо Росія здійснить нові акти агресії проти України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна Європа
NEWS
Казахстан накаляється. Барикади, штурми і поліція на боці народу: чи впаде влада
Казахстан накаляється. Барикади, штурми і поліція на боці народу: чи впаде влада
DAILY
Цивільні у засідці. Як київська тероборона готується зустрічати ворога
Стас Козлюкдля РБК-Україна Цивільні у засідці. Як київська тероборона готується зустрічати ворога