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Боррель - России: агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и огромную цену

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Среда 05 января 2022 16:44
Боррель - России: агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и огромную цену Фото: Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после своего визита на Донбасс сделал заявление о наращивании российских войск у границ Украины. Он предупредил, что любая агрессия будет иметь масштабные последствия и огромную цену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию брифинг Борреля.

"Сейчас конфликт находится на грани. Сейчас нарастает напряжение даже в отношении европейской безопасности. Россия необычным способом наращивает войска и оружие вдоль украинской границы", - сказал он.

Глава дипломатии ЕС отметил, что во время первой встречи президентов США и России в Женеве складывалось впечатление, что они выстраивают линии коммуникации, но сейчас мир наблюдает наращивание российских войск, а также выдвижение "гарантий безопасности".

"Вопрос безопасности Европы и Украины это тот вопрос, который касается украинцев и европейцев. Поэтому мы здесь сегодня, чтобы отметить на полной поддержке ЕС независимости и территориальной целостности Украины... Мы здесь для того, чтобы работать вместе над деэскалацией ситуации", - заявил Боррель.

Дипломат отметил, что сегодня главной целью является снижение напряжения вокруг Украины.

"Наша главная цель - снижение напряжения. Это должно происходить как в ходе переговоров, так и путем твердых заявлений, относительно поддержки Украины... Любая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и огромную цену", - добавил он.

Напомним, в ближайшие дни НАТО проведет срочную встречу, чтобы обсудить ситуацию на границах Украины.

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