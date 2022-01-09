Безопасность в Европе невозможно обеспечить без Украины, - Боррель

"В Европе нет безопасности без безопасности Украины", - написал дипломат в своем блоге.

По его словам, любые переговоры по Украине не должны проходить без ее представителей. Он также отметил, что диалог необходим, но при этом нужно сдерживание и решимость в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и большие издержки для России", - добавил Боррель.

Дипломат уточнил, что Евросоюз тесно координирует свой подход с трансатлантическими и другими партнерами-единомышленниками.