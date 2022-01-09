RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Безпеку в Європі неможливо забезпечити без України, - Боррель

Автор: Дмитрий Кузнецов

Безпеку Європи неможливо забезпечити без України. Будь-який діалог, що стосується України, повинен проходити тільки за участю її представників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на високого представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля.

"У Європі немає безпеки без безпеки України", - написав дипломат у своєму блозі.

За його словами, будь-які переговори по Україні не повинні проходити без її представників. Він також зазначив, що діалог необхідний, але при цьому потрібне стримування і рішучість у підтримці суверенітету і територіальної цілісності України.

"Будь-яка подальша агресія проти України матиме величезні наслідки і великі витрати для Росії", - додав Боррель.

Дипломат уточнив, що Євросоюз тісно координує свій підхід з трансатлантичними та іншими партнерами-однодумцями.

Нагадаємо, 5 січня 2022 року Боррель вперше сьогодні відвідав лінію розмежування на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвропаУкраїна