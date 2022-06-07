UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как безопасно быть на связи в оккупации: советы для украинцев

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинцам, которые находятся на временно оккупированных территориях, предоставили несколько советов по поддержанию связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязи.

Сообщается, что в случае, если нет сети оператора, то необходимо попытаться подключиться к другим украинским мобильным операторам с помощью национального роуминга.

При этом в Госспецсвязи подчеркивают, что по возможности не надо покупать российские SIM-карты. Если покупать SIM-карту РФ все же приходится, то нужно делать это без предоставления паспортных данных.

Гражданам, интернет которых подключен к украинской сети, советуют общаться со всеми через мессенджеры в домашней Wi-Fi сети. Общение в мобильной сети русских операторов нужно ограничить для своей безопасности.

Если же интернет подключен к российской сети, то отмечается необходимость использования VPN-сервисов на телефоне и компьютере.

Напомним, ранее глава Минреинтеграции Ирина Верещук заявляла, что жителям временно оккупированных районов не следует оставаться в контролируемых РФ населенных пунктах и ​​брать российские паспорта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаИнтернетГосспецсвязиОккупированные территорииВойна России против Украины