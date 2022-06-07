Как безопасно быть на связи в оккупации: советы для украинцев

Сообщается, что в случае, если нет сети оператора, то необходимо попытаться подключиться к другим украинским мобильным операторам с помощью национального роуминга.

При этом в Госспецсвязи подчеркивают, что по возможности не надо покупать российские SIM-карты. Если покупать SIM-карту РФ все же приходится, то нужно делать это без предоставления паспортных данных.

Гражданам, интернет которых подключен к украинской сети, советуют общаться со всеми через мессенджеры в домашней Wi-Fi сети. Общение в мобильной сети русских операторов нужно ограничить для своей безопасности.

Если же интернет подключен к российской сети, то отмечается необходимость использования VPN-сервисов на телефоне и компьютере.