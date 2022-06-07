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Як безпечно бути на зв'язку в окупації: поради для українців

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українцям, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, надали кілька порад по підтриманню зв’язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв’язку.

Повідомляється, що у випадку, якщо немає мережі оператора, то необхідно спробувати підключитись до інших українських мобільних операторів за допомогою національного роумінгу.

При цьому у Держспецзв’язку підкреслюють, що за можливості не треба купувати російських SIM-карт. Якщо купувати SIM-карту РФ все таки доводиться, то бажано робити це без надання паспортних даних.

Громадянам, інтернет яких підключений до української мережі, радять спілкуватись з усіма через месенджери в домашній Wi-Fi-мережі. Спілкування у мобільній мережі російських операторів необхідно обмежити задля власної безпеки.

Якщо ж інтернет підключений до російської мережі, то наголошується на необхідності користування VPN-сервісами на телефоні та компʼютері.

Нагадаємо, раніше голова Мінреінтеграції Ірина Верещук заявляла, що мешканцям тимчасово окупованих районів не варто залишатися у контрольованих РФ населених пунктах і брати російські паспорти.

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