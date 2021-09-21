"Безопасная среда". Талибы назвали условие возвращения девочек в школы Афганистана

Представитель террористического движения "Талибан" Забихуллах Муджахид заявил, что девочкам все же разрешат вернуться к урокам в школах Афганистана. Это произойдет при условии создания "безопасной среды для обучения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TOLO News.

"Мы завершаем решение этого вопроса. Это произойдет как можно скорее. Но необходимо заранее создать безопасную среду для обучения", - сказал Забихуллах Муджахид.

Стоит отметить, недавно в Афганистане выдали так называемый "диктат", согласно которым, учителям-мужчинам и ученикам приказали вернуться на работу и на обучение соответственно, однако про женщин-преподавателей и учениц тогда речь не шла.