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"Безопасная среда". Талибы назвали условие возвращения девочек в школы Афганистана

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Афганистан, Вторник 21 сентября 2021 12:19
"Безопасная среда". Талибы назвали условие возвращения девочек в школы Афганистана Фото: талибы назвали условие возвращения девочек в школы Афганистана (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Представитель террористического движения "Талибан" Забихуллах Муджахид заявил, что девочкам все же разрешат вернуться к урокам в школах Афганистана. Это произойдет при условии создания "безопасной среды для обучения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TOLO News.

"Мы завершаем решение этого вопроса. Это произойдет как можно скорее. Но необходимо заранее создать безопасную среду для обучения", - сказал Забихуллах Муджахид.

Стоит отметить, недавно в Афганистане выдали так называемый "диктат", согласно которым, учителям-мужчинам и ученикам приказали вернуться на работу и на обучение соответственно, однако про женщин-преподавателей и учениц тогда речь не шла.

Напомним, в ЮНЕСКО призвали вернуть доступ девочкам в школы Афганистана, указав, что такой запрет является серьезным нарушением основополагающего права женщин на образование.

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