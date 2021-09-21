"Безпечне середовище". Таліби назвали умову повернення дівчат до шкіл Афганістану

Представник терористичного руху "Талібан" Забіхуллах Муджахід заявив, що дівчатам все ж дозволять повернутися до уроків у школах Афганістану. Це станеться за умови створення "безпечного середовища для навчання".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TOLO News.

"Ми завершуємо розв'язання цього питання. Це станеться якомога швидше. Але необхідно заздалегідь створити безпечне середовище для навчання", - сказав Забіхуллах Муджахід.

Варто зазначити, нещодавно в Афганістані видали так званий "диктат", згідно з яким, вчителям-чоловікам і учням наказали повернутися на роботу та навчання у школи відповідно, однак про жінок-викладачів і учениць тоді мова не йшла.