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Безкоштовний WI-FI з'явився ще у шести пунктах пропуску на західному кордоні

Фото: безкоштовний WI-FI з'явився ще у шести пунктах пропуску на західному кордоні (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Ще у шести пунктах пропуску на західному кордоні України доступна безкоштовна інтернет-мережа Wi-Fi.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної прикордонної служби України.

Як повідомляється, скористатися доступом до Інтернету можна на українсько-польському кордоні у пунктах пропуску "Краківець", "Рава-Руська", "Ягодин" і "Шегині".

Також безкоштовний WI-FI доступний на кордоні з Румунією у "Порубному", "Красноїльську" та "Дяківцях".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у пунктах пропуску на західному кордоні України запустять безкоштовну інтернет-мережу Wi-Fi.

Перша безпечна мережа з'явилася у пункті пропуску "Шегині" (Львівська область).

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