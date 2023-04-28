Безкоштовний WI-FI з'явився ще у шести пунктах пропуску на західному кордоні

Ще у шести пунктах пропуску на західному кордоні України доступна безкоштовна інтернет-мережа Wi-Fi.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної прикордонної служби України.

Як повідомляється, скористатися доступом до Інтернету можна на українсько-польському кордоні у пунктах пропуску "Краківець", "Рава-Руська", "Ягодин" і "Шегині".

Також безкоштовний WI-FI доступний на кордоні з Румунією у "Порубному", "Красноїльську" та "Дяківцях".