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Бесплатный WI-FI появился еще в шести пунктах пропуска на западной границе

Фото: бесплатный WI-FI появился еще в шести пунктах пропуска на западной границе (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Еще в шести пунктах пропуска на западной границе Украины доступна бесплатная интернет-сеть Wi-Fi.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщается, воспользоваться доступом в Интернет можно на украинско-польской границе в пунктах пропуска "Краковец", "Рава-Русская", "Ягодин" и "Шегини".

Также бесплатный WI-FI доступен на границе с Румынией в "Порубном", "Красноильске" и "Дяковцах".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в пунктах пропуска на западной границе Украины запустят бесплатную интернет-сеть Wi-Fi.

Первая безопасная сеть появилась в пункте пропуска "Шегини" (Львовская область).

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Wi-FiГраница с Украинойпограничная служба