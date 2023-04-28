Бесплатный WI-FI появился еще в шести пунктах пропуска на западной границе

Еще в шести пунктах пропуска на западной границе Украины доступна бесплатная интернет-сеть Wi-Fi.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной пограничной службы Украины.
Как сообщается, воспользоваться доступом в Интернет можно на украинско-польской границе в пунктах пропуска "Краковец", "Рава-Русская", "Ягодин" и "Шегини".
Также бесплатный WI-FI доступен на границе с Румынией в "Порубном", "Красноильске" и "Дяковцах".
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в пунктах пропуска на западной границе Украины запустят бесплатную интернет-сеть Wi-Fi.
Первая безопасная сеть появилась в пункте пропуска "Шегини" (Львовская область).
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.