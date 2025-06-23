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Безкоштовний спосіб, який за 3 ночі позбавить вас від храпу

Понеділок 23 червня 2025 16:30
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Безкоштовний спосіб, який за 3 ночі позбавить вас від храпу Фото: Як перестати хропіти (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

З приходом літа та посиленням спеки, а також через високий рівень пилку, мільйони людей, що страждають на сінну лихоманку, помічають посилення хропіння.

Як зарадити цьому завдяки одному способу, розповідає РБК-Україна з посиланням на Surrey Live.

Як перестати хропіти вночі?

Експерт зі сну Мартін Сілі розкрив просту 30-секундну вправу, яка може допомогти значно зменшити хропіння, причому абсолютно безкоштовно та без зусиль.

Високий рівень пилку викликає набряк і закладеність носових проходів, що значно ускладнює дихання носом вночі. Це часто змушує людей дихати ротом, а це є головним фактором, що спричиняє хропіння. Навіть ті, хто зазвичай не хропить, можуть помітити зміни під час пікового сезону пилку.

Експерт зі сну пропонує 30-секундну техніку для "зміцнення язика", адже саме язик часто є головним винуватцем гучного хропіння.

"Прості ротоглоткові вправи, по суті, тренування м'язів рота та горла, можуть зміцнити м'язи дихальних шляхів і зменшити хропіння", - радить він.

"Рухайте язиком з боку в бік 10 разів із закритим ротом, потім повторіть це у двох інших напрямках. Робіть це щодня, і багато людей бачать результати вже за три ночі. Насправді, одне дослідження виявило зменшення хропіння на 59% після трьох місяців", - повідомив фахівець.

Поради від лікаря з TikTok

Лікар Каран Раджан, який має 5,4 мільйона підписників у TikTok, також поділився своїми рекомендаціями щодо вправ для язика для боротьби з хропінням. Він запропонував такі вправи:

  • Висуньте язик і утримуйте його протягом п'яти секунд, повторіть це три-чотири рази. Для додаткового опору рекомендується тиснути язиком на ложку.
  • Інша порада - покладіть пальці на щоки і рухайте язиком ліворуч і праворуч всередині рота, тиснучи язиком на пальці.
  • Раджан також радить тиснути язиком на зуби, намагаючись ковтнути, і дозволити язику опуститися назад, дивлячись вгору.

"Звісно, деяким людям все ще може знадобитися хірургічне/медичне втручання, але це стратегія з нульовим ризиком, яка може значно допомогти!" - сказав медик.

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