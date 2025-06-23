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Бесплатный способ, который за 3 ночи избавит вас от храпа

Понедельник 23 июня 2025 16:30
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Бесплатный способ, который за 3 ночи избавит вас от храпа Фото: Как перестать храпеть (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

С приходом лета и усилением жары, а также из-за высокого уровня пыльцы, миллионы людей, страдающих сенной лихорадкой, замечают усиление храпа.

Как помочь этому благодаря одному способу, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Surrey Live.

Как перестать храпеть ночью?

Эксперт по сну Мартин Сили раскрыл простое 30-секундное упражнение, которое может помочь значительно уменьшить храп, причем совершенно бесплатно и без усилий.

Высокий уровень пыльцы вызывает отек и заложенность носовых проходов, что значительно затрудняет дыхание носом ночью. Это часто заставляет людей дышать ртом, а это является главным фактором, вызывающим храп. Даже те, кто обычно не храпит, могут заметить изменения во время пикового сезона пыльцы.

Эксперт по сну предлагает 30-секундную технику для "укрепления языка", ведь именно язык часто является главным виновником громкого храпа.

"Простые ротоглоточные упражнения, по сути, тренировка мышц рта и горла, могут укрепить мышцы дыхательных путей и уменьшить храп", - советует он.

"Двигайте языком из стороны в сторону 10 раз с закрытым ртом, затем повторите это в двух других направлениях. Делайте это каждый день, и многие люди видят результаты уже через три ночи. На самом деле, одно исследование выявило уменьшение храпа на 59% после трех месяцев", - сообщил специалист.

Советы от врача из TikTok

Врач Каран Раджан, который имеет 5,4 миллиона подписчиков в TikTok, также поделился своими рекомендациями по упражнениям для языка для борьбы с храпом. Он предложил следующие упражнения:

  • Высуньте язык и удерживайте его в течение пяти секунд, повторите это три-четыре раза. Для дополнительного сопротивления рекомендуется давить языком на ложку.
  • Другой совет - положите пальцы на щеки и двигайте языком слева и справа внутри рта, давя языком на пальцы.
  • Раджан также советует давить языком на зубы, пытаясь глотнуть, и позволить языку опуститься назад, глядя вверх.

"Конечно, некоторым людям все еще может потребоваться хирургическое/медицинское вмешательство, но это стратегия с нулевым риском, которая может значительно помочь!" - сказал медик.

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