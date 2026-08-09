"Безкоштовний" проїзд: скільки мільйонів Київ витрачає на пільгові перевезення

За перше півріччя 2026 року метро здійснило 33,2 млн перевезень пільгових категорій населення, а "Київпастранс" - ще 73,4 млн. На компенсацію цих поїздок місто спрямувало 366,6 млн гривень.
Про це у коментарі РБК-Україна повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.
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За січень-червень 2026 року послугами КП "Київський метрополітен" скористалися 33,2 млн пасажирів пільгових категорій.
Сума компенсаційних виплат за їхній безоплатний та частково оплачуваний проїзд за цей період склала 179,8 млн гривень.
За перше півріччя 2026 року комунальне підприємство "Київпастранс" перевезло 73,4 млн пасажирів, які мають право на пільговий проїзд у міському пасажирському транспорті.
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій населення за січень-червень становили 186,8 млн гривень.
Таким чином, загальна сума компенсацій за пільговий проїзд у метро та наземному комунальному транспорті за перші шість місяців року склала 366,6 млн гривень.
Зазначимо, що компенсаційні виплати здійснюються відповідно до встановленого порядку. Він передбачає відшкодування підприємствам-перевізникам витрат за безоплатний проїзд та проїзд із частковою оплатою окремих пільгових категорій у міському пасажирському транспорті.
Додамо, що у раніше у Департаменті соціальної та ветеранської політики на запит РБК-Україна повідомили, що правом пільгового проїзду скористалось 457,25 тис. осіб (йдеться про унікальних користувачів).
Нагадаємо, що з 15 липня у Києві вартість разового квитка в комунальному транспорті зросла до 30 гривень. Маршрутки також оголосили про підвищення тарифів до 25 гривень.
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