"Бесплатный" проезд: сколько миллионов Киев тратит на льготные перевозки

За первое полугодие 2026 года метро осуществило 33,2 млн перевозок льготных категорий населения, а "Киевпасстранс" - еще 73,4 млн. На компенсацию этих поездок город направил 366,6 млн гривен.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.
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За январь-июнь 2026 года услугами КП "Киевский метрополитен" воспользовались 33,2 млн. пассажиров льготных категорий.
Сумма компенсационных выплат за их бесплатный и частично оплачиваемый проезд за этот период составила 179,8 млн. гривен.
За первое полугодие 2026 года коммунальное предприятие "Киевпасстранс" перевезло 73,4 млн пассажиров, имеющих право на льготный проезд в городском пассажирском транспорте.
Компенсационные выплаты за льготный проезд отдельных категорий населения за январь-июнь составили 186,8 млн. гривен.
Таким образом, общая сумма компенсаций за льготный проезд в метро и наземном коммунальном транспорте за первые шесть месяцев года составила 366,6 млн. гривен.
Отметим, что компенсационные выплаты производятся в соответствии с установленным порядком. Он предусматривает возмещение предприятиям-перевозчикам расходов по бесплатному проезду и проезду с частичной оплатой отдельных льготных категорий в городском пассажирском транспорте.
Добавим, что ранее в Департаменте социальной и ветеранской политики по запросу РБК-Украина сообщили, что правом льготного проезда воспользовалось 457,25 тыс. человек (речь идет об уникальных пользователях).
Напомним, что с 15 июля в Киеве стоимость разового билета в коммунальном транспорте выросла до 30 гривен. Маршрутки также объявили о повышении тарифов до 25 гривен.
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