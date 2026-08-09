"Бесплатный" проезд: сколько миллионов Киев тратит на льготные перевозки

За первое полугодие 2026 года метро осуществило 33,2 млн перевозок льготных категорий населения, а "Киевпасстранс" - еще 73,4 млн. На компенсацию этих поездок город направил 366,6 млн гривен.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Главное: За полгода метро перевезло 33,2 млн раз льготников, а "Киевпасстранс" - еще 73,4 млн.

На компенсацию льготного проезда в метро и наземном транспорте Киев потратил 366,6 млн. гривен.

Больше компенсаций получил "Киевпасстранс" - 186,8 млн грн, еще 179,8 млн грн направили на льготный проезд в метро.

получил "Киевпасстранс" - 186,8 млн грн, еще 179,8 млн грн направили на льготный проезд в метро. Льготный проезд предусматривает бесплатную или частично оплачиваемую перевозку отдельных категорий пассажиров.

Сколько льготников перевозит метро

За январь-июнь 2026 года услугами КП "Киевский метрополитен" воспользовались 33,2 млн. пассажиров льготных категорий.

Сумма компенсационных выплат за их бесплатный и частично оплачиваемый проезд за этот период составила 179,8 млн. гривен.

Сколько льготников перевозит "Киевпасстранс"

За первое полугодие 2026 года коммунальное предприятие "Киевпасстранс" перевезло 73,4 млн пассажиров, имеющих право на льготный проезд в городском пассажирском транспорте.

Компенсационные выплаты за льготный проезд отдельных категорий населения за январь-июнь составили 186,8 млн. гривен.

Таким образом, общая сумма компенсаций за льготный проезд в метро и наземном коммунальном транспорте за первые шесть месяцев года составила 366,6 млн. гривен.

Отметим, что компенсационные выплаты производятся в соответствии с установленным порядком. Он предусматривает возмещение предприятиям-перевозчикам расходов по бесплатному проезду и проезду с частичной оплатой отдельных льготных категорий в городском пассажирском транспорте.

Добавим, что ранее в Департаменте социальной и ветеранской политики по запросу РБК-Украина сообщили, что правом льготного проезда воспользовалось 457,25 тыс. человек (речь идет об уникальных пользователях).