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Безкоштовний проїзд для пенсіонерів пропонують обмежити: у Києві зареєстрували петицію

16:36 22.07.2026 Ср
2 хв
Чим аргументують таку ініціативу?
aimg Василина Копитко
Петиція зараз перебуває на етапі збору голосів (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

У Києві зареєстрували петицію із пропозицією запровадити ліміт на безкоштовний проїзд пенсіонерів у громадському транспорті. Це начебто має зменшити навантаження на транспортну систему та зробити проїзд дешевшим.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на петицію.

Головне:

  • У Києві зареєстрували петицію про обмеження безкоштовного проїзду для пенсіонерів.
  • Авторка пропонує встановити ліміт на кількість безкоштовних поїздок. На її думку, це допоможе знизити вартість проїзду для економічно активного населення.
  • Зараз петиція проходить етап збору голосів, для розгляду вона має набрати 6 тисяч.

Що пропонують змінити

На сайті Київської міської ради з'явилася петиція із закликом встановити ліміт на безкоштовний проїзд для пенсіонерів у громадському транспорті столиці.

Авторка звернення, Зоя Павленко, зазначає, що зараз пенсіонери можуть користуватися громадським транспортом безкоштовно та без обмежень щодо кількості поїздок.

На її думку, постійне користування транспортом частиною пасажирів створює додаткове навантаження на систему та впливає на тариф. Саме тому вона пропонує запровадити певний ліміт безкоштовних поїздок для пенсіонерів.

За задумом авторки, це могло б сприяти зниженню вартості проїзду для економічно активного населення.

Скільки підписів уже зібрали

Петицію зареєстрували 21 липня 2026 року. Для того щоб її розглянула Київська міська рада, вона має набрати 6 тисяч підписів протягом 60 днів.

Станом на зараз звернення підтримали 88 осіб.

Інші ініціативи щодо транспорту в Києві

Днями у Києві зареєстрували петицію, у якій закликають скоротити кількість рухомого складу комунальних підприємств мінімум на 50%. Це начебто допомогло зекономити міський бюджет.

Ще одна петиція пропонує модернізувати систему оплати проїзду, запровадивши розрахунок залежно від відстані або кількості зупинок. Зараз триває збір підписів на її підтримку.

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