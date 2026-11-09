Безкоштовний проїзд у Києві: Кличко відреагував на ідею Зеленського та нагадав про план стійкості

Автобуси є, а водіїв немає

Мер заявив, що перед запровадженням безкоштовного проїзду та заміною метро автобусами центральна влада мала б визначити джерела фінансування й розрахувати потребу в транспорті та персоналі.

"Щодо нової ідеї центральної влади покращення для Києва. Маю на увазі "безкоштовний" проїзд. Президент доручив прем'єру і програму такого проїзду представити (а значить, і знайти гроші на неї?), і знайти резерв автобусів", - написав Кличко.

Очільник столиці зазначив, що автобуси для збільшення кількості маршрутів у міста є, однак бракує водіїв.

"Почну з резерву. Автобуси, щоб додати, у Києва є. Водіїв немає! Може, їх, як і електриків, наловить поліція?" - зауважив він.

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Окремо мер порушив питання фінансування безкоштовних перевезень.

"І про кошти на "безкоштовне". Може, уряд спочатку поверне заборговану Києву за 11 років субвенцію за безкоштовне перевезення пільговиків? А це вже понад 8 млрд грн", - заявив він.

Віталій Кличко також нагадав про затримку із затвердженням плану стійкості Києва, який, за його словами, центральна влада блокувала протягом пів року.

"З планом стійкості Києва центральна влада розібралася, вдало заблокувавши його на пів року. Тепер взялася за громадський транспорт", - наголосив міський голова.

Скільки автобусів потрібно для заміни метро

За словами Кличка, після зупинки електротранспорту місто збільшило кількість автобусних маршрутів до 129, а кількість автобусів на них - до 418. На цих маршрутах працюють 685 водіїв.

Для повної заміни метро автобусами, за оцінкою мера, Києву потрібно 1020 машин.

Наразі КП "Київпастранс" може додатково випустити на маршрути ще 25 технічно справних автобусів. Однак для цього необхідно щонайменше 50 водіїв категорії D.

"Окрім того, що вони мають пройти стажування на маршрутах, підприємство через визначений ліміт не може забронювати нових водіїв", - зазначив Кличко.

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Він також нагадав, що громадський транспорт столиці вже безкоштовно перевозить понад 1 млн пасажирів, які мають право на пільги. За словами мера, витрати на такі перевезення має "забезпечувати" держава.

Ініціатива щодо безкоштовного проїзду

Як повідомлялося, 8 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що доручив уряду підготувати програму безкоштовного проїзду в міському наземному транспорті Києва та забезпечити достатній резерв автобусів.

За його словами, глава Кабміну, секретар РНБО, міністр внутрішніх справ уже представили варіанти резервних транспортних схем для столиці.

Глава держави зазначив, що вже опрацьовується необхідна кількість транспорту, реорганізація дорожнього руху у визначених частинах Києва.