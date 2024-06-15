Бесплатные средства реабилитации для украинцев: кто и как может их получить

Некоторые категории украинцев имеют право на бесплатное получение средств реабилитации. Они предоставляются на основе медицинского заключения в порядке очереди.

РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабинета Министров Украины от 5 апреля 2012 г. № 321 рассказывает, кто из украинцев имеет право на бесплатное получение средств реабилитации.

Средства реабилитации предоставляются в порядке очередности. В первую очередь их выдают детям с инвалидностью и детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата, далее - в таком порядке: военнослужащие, лица в случае первичного обеспечения средствами реабилитации, пострадавшие от несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, другие лица.

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