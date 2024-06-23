UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Продуктові набори і грошова підтримка: 5 фондів, які допомагають ВПО у різних регіонах

Як переселенцям отримати допомогу (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Благодійні фонди та громадські організації у різних регіонах України надають допомогу переселенцям. Для її отримання у більшості випадків потрібно зареєструватись.

РБК-Україна розповідає, як переселенці можуть отримати допомогу у різних куточках України.

Допомога херсонцям у Києві

Переселенці з Херсона, які проживають у Києві, можуть у Гуманітарному центрі отримати продуктові набори, безоплатну юридичну та психологічну допомогу, дізнатись про вакансії. Щоб отримати допомогу, потрібно заповнити форму реєстрації. 

Центр працює з 10:00 до 15:00 по буднях за адресою: м. Київ, вул. Гаврилишина, 11 А. Детальніше за тел.: 068 944 78 51

Допомога у Стрийському районі Львівщини

Переселенці у Стрийській єпархії можуть отримати фінансову допомогу у розмірі 10 800 гривень на особу, але не більше 43 200 гривень на сім’ю.

Виплату призначають, якщо ВПО відповідає наступним критеріям:

  • виїхали із зони активних бойових дій чи окупованих територій у період із 24.02.2022 року
  • сім’ю очолює жінка
  • у сім’ї є діти до 18 років
  • у сім’ї є особа з інвалідністю І чи ІІ групи, або неповнолітня дитина з інвалідністю
  • середньомісячний дохід на людину не перевищує 6170 гривень
  • родина має складні побутові умови проживання
  • члени сім'ї не отримували грошову допомогу від благодійних фондів за останні три місяці

Якщо переселенець відповідає критеріям, потрібно заповнити заявку за посиланням. Додаткова інформація за тел.: +38 093 545 28 47, +38 063 529 21 54, +38 063 626 02 27.

Продуктові набори у Львові

Громадська організація "Простір майбутнього України" видає продуктові набори переселенцям, які мешкають у Львові та області.

Допомогу видають:

  • ВПО, які вперше отримали цей статус з 1 березня 2024 року
  • у родині є дитина з інвалідністю до 18 років
  • сім’ї з дитиною під опікою до 18 років
  • сім’ї з людиною з інвалідністю І групи
  • якщо родина не отримувала продуктовий набір у травні

Для отримання допомоги потрібно зареєструватись, прийшовши за адресою: м. Львів, вул. Княгині Ольги, 106 (ТЦ "Львів"). Детальніша інформація за телефоном: 068 866 02 66 (в робочий час).

Допомога у Запоріжжі

Сім'ї переселенців з Мелітополя, які зараз проживають у Запоріжжі, можуть отримати грошову допомогу. Її надає Центр захисту та підтримки дітей та сімей Запоріжжя.

Допомогу надають, якщо член родини має інвалідність, та статус ВПО. Для отримання виплати потрібно заповнити онлайн-заявку за посиланням. Після її схвалення з ВПО сконтактуються працівники центру. Сума допомоги не уточнюється.

Допомога у Дніпрі

Центр підтримки "З Бахмутом у серці" допомагає переселенцям з Бахмута. У середньому 1 раз на місяць ВПО можуть отримати:

  • харчові продукти
  • засоби гігієни
  • засоби першої потреби
  • дитяче харчування
  • засоби особистої гігієни (пелюшки, підгузки, інвалідні візки, ходунки).

Центр працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 16:00, у суботу - з 10:00 до 14:00 за адресою: вулиця Макарова, 1-Б, Дніпро. За деталями можна звертатись до адміністратора у Telegram.

Читайте також про те, яку допомогу можуть отримати українці від ООН.

Раніше ми писали про те, хто з українців може отримати виплати до Дня Незалежності.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News