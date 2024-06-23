Продуктові набори і грошова підтримка: 5 фондів, які допомагають ВПО у різних регіонах

Допомога херсонцям у Києві

Переселенці з Херсона, які проживають у Києві, можуть у Гуманітарному центрі отримати продуктові набори, безоплатну юридичну та психологічну допомогу, дізнатись про вакансії. Щоб отримати допомогу, потрібно заповнити форму реєстрації.

Центр працює з 10:00 до 15:00 по буднях за адресою: м. Київ, вул. Гаврилишина, 11 А. Детальніше за тел.: 068 944 78 51

Допомога у Стрийському районі Львівщини

Переселенці у Стрийській єпархії можуть отримати фінансову допомогу у розмірі 10 800 гривень на особу, але не більше 43 200 гривень на сім’ю.

Виплату призначають, якщо ВПО відповідає наступним критеріям:

виїхали із зони активних бойових дій чи окупованих територій у період із 24.02.2022 року

сім’ю очолює жінка

у сім’ї є діти до 18 років

у сім’ї є особа з інвалідністю І чи ІІ групи, або неповнолітня дитина з інвалідністю

середньомісячний дохід на людину не перевищує 6170 гривень

родина має складні побутові умови проживання

члени сім'ї не отримували грошову допомогу від благодійних фондів за останні три місяці

Якщо переселенець відповідає критеріям, потрібно заповнити заявку за посиланням. Додаткова інформація за тел.: +38 093 545 28 47, +38 063 529 21 54, +38 063 626 02 27.

Продуктові набори у Львові

Громадська організація "Простір майбутнього України" видає продуктові набори переселенцям, які мешкають у Львові та області.

Допомогу видають:

ВПО, які вперше отримали цей статус з 1 березня 2024 року

у родині є дитина з інвалідністю до 18 років

сім’ї з дитиною під опікою до 18 років

сім’ї з людиною з інвалідністю І групи

якщо родина не отримувала продуктовий набір у травні

Для отримання допомоги потрібно зареєструватись, прийшовши за адресою: м. Львів, вул. Княгині Ольги, 106 (ТЦ "Львів"). Детальніша інформація за телефоном: 068 866 02 66 (в робочий час).

Допомога у Запоріжжі

Сім'ї переселенців з Мелітополя, які зараз проживають у Запоріжжі, можуть отримати грошову допомогу. Її надає Центр захисту та підтримки дітей та сімей Запоріжжя.

Допомогу надають, якщо член родини має інвалідність, та статус ВПО. Для отримання виплати потрібно заповнити онлайн-заявку за посиланням. Після її схвалення з ВПО сконтактуються працівники центру. Сума допомоги не уточнюється.

Допомога у Дніпрі

Центр підтримки "З Бахмутом у серці" допомагає переселенцям з Бахмута. У середньому 1 раз на місяць ВПО можуть отримати:

харчові продукти

засоби гігієни

засоби першої потреби

дитяче харчування

засоби особистої гігієни (пелюшки, підгузки, інвалідні візки, ходунки).

Центр працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 16:00, у суботу - з 10:00 до 14:00 за адресою: вулиця Макарова, 1-Б, Дніпро. За деталями можна звертатись до адміністратора у Telegram.