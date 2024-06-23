Продуктовые наборы и денежная поддержка: 5 фондов, которые помогают ВПЛ в разных регионах

Благотворительные фонды и общественные организации в разных регионах Украины оказывают помощь переселенцам. Для ее получения в большинстве случаев необходимо зарегистрироваться.
РБК-Украина рассказывает, как переселенцы могут получить помощь в разных уголках Украины.
Переселенцы из Херсона, проживающие в Киеве, могут в Гуманитарном центре получить продуктовые наборы, бесплатную юридическую и психологическую помощь, узнать об вакансиях. Чтобы получить помощь, нужно заполнить форму регистрации.
Центр работает с 10:00 до 15:00 по будням по адресу: г. Киев, ул. Гаврилишина, 11 А. Детальнее по тел.: 068 944 78 51
Переселенцы в Стрыйской епархии могут получить финансовую помощь в размере 10 800 гривен на человека, но не более 43 200 гривен на семью.
Выплату назначают, если ВПЛ соответствует следующим критериям:
Если переселенец отвечает критериям, нужно заполнить заявку по ссылке. Дополнительная информация по тел.: +38 093 545 28 47, +38 063 529 21 54, +38 063 626 02 27.
Общественная организация "Пространство будущего Украины" выдает продуктовые наборы переселенцам, проживающим во Львове и области.
Помощь выдают:
Для получения помощи нужно зарегистрироваться, придя по адресу: г. Львов, ул. Княгини Ольги, 106 (ТЦ "Львов"). Более подробная информация по телефону: 068 866 02 66 (в рабочее время).
Семьи переселенцев из Мелитополя, сейчас проживающие в Запорожье, могут получить денежную помощь. Ее предоставляет Центр защиты и поддержки детей и семей Запорожья.
Помощь оказывают, если член семьи имеет инвалидность и статус ВПЛ. Для получения выплаты нужно заполнить онлайн-заявку на ссылку. После ее одобрения с ВПЛ сконтактируются работники центра. Сумма пособия не уточняется.
Центр поддержки "С Бахмутом в сердце" помогает переселенцам из Бахмута. В среднем 1 раз в месяц ВПЛ могут получить:
Центр работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00, в субботу - с 10:00 до 14:00 по адресу: улица Макарова, 1-Б, Днепр. За деталями можно обращаться к администратору в Telegram.
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