Продуктовые наборы и денежная поддержка: 5 фондов, которые помогают ВПЛ в разных регионах

Помощь херсонцам в Киеве

Переселенцы из Херсона, проживающие в Киеве, могут в Гуманитарном центре получить продуктовые наборы, бесплатную юридическую и психологическую помощь, узнать об вакансиях. Чтобы получить помощь, нужно заполнить форму регистрации.

Центр работает с 10:00 до 15:00 по будням по адресу: г. Киев, ул. Гаврилишина, 11 А. Детальнее по тел.: 068 944 78 51

Помощь в Стрыйском районе Львовской области

Переселенцы в Стрыйской епархии могут получить финансовую помощь в размере 10 800 гривен на человека, но не более 43 200 гривен на семью.

Выплату назначают, если ВПЛ соответствует следующим критериям:

выехали из зоны активных боевых действий или оккупированных территорий в период с 24.02.2022 года

семью возглавляет женщина

у семьи есть дети до 18 лет.

в семье есть лицо с инвалидностью I или II группы, или несовершеннолетний ребенок с инвалидностью

среднемесячный доход на человека не превышает 6170 гривен

семья имеет сложные бытовые условия проживания

члены семьи не получали денежную помощь от благотворительных фондов за последние три месяца

Если переселенец отвечает критериям, нужно заполнить заявку по ссылке. Дополнительная информация по тел.: +38 093 545 28 47, +38 063 529 21 54, +38 063 626 02 27.

Продуктовые наборы во Львове

Общественная организация "Пространство будущего Украины" выдает продуктовые наборы переселенцам, проживающим во Львове и области.

Помощь выдают:

ВПЛ, впервые получившие этот статус с 1 марта 2024 года

семьи с ребенком с инвалидностью до 18 лет

семьи с ребенком на попечении до 18 лет

семьи с человеком с инвалидностью I группы

если семья не получала продуктовый набор в мае

Для получения помощи нужно зарегистрироваться, придя по адресу: г. Львов, ул. Княгини Ольги, 106 (ТЦ "Львов"). Более подробная информация по телефону: 068 866 02 66 (в рабочее время).

Помощь в Запорожье

Семьи переселенцев из Мелитополя, сейчас проживающие в Запорожье, могут получить денежную помощь. Ее предоставляет Центр защиты и поддержки детей и семей Запорожья.

Помощь оказывают, если член семьи имеет инвалидность и статус ВПЛ. Для получения выплаты нужно заполнить онлайн-заявку на ссылку. После ее одобрения с ВПЛ сконтактируются работники центра. Сумма пособия не уточняется.

Помощь в Днепре

Центр поддержки "С Бахмутом в сердце" помогает переселенцам из Бахмута. В среднем 1 раз в месяц ВПЛ могут получить:

пищевые продукты

средства гигиены

средства первой потребности

детское питание

средства личной гигиены (пеленки, подгузники, инвалидные коляски, ходунки).

Центр работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00, в субботу - с 10:00 до 14:00 по адресу: улица Макарова, 1-Б, Днепр. За деталями можно обращаться к администратору в Telegram.