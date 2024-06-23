Продуктові набори і грошова підтримка: 5 фондів, які допомагають ВПО у різних регіонах
Благодійні фонди та громадські організації у різних регіонах України надають допомогу переселенцям. Для її отримання у більшості випадків потрібно зареєструватись.
РБК-Україна розповідає, як переселенці можуть отримати допомогу у різних куточках України.
Допомога херсонцям у Києві
Переселенці з Херсона, які проживають у Києві, можуть у Гуманітарному центрі отримати продуктові набори, безоплатну юридичну та психологічну допомогу, дізнатись про вакансії. Щоб отримати допомогу, потрібно заповнити форму реєстрації.
Центр працює з 10:00 до 15:00 по буднях за адресою: м. Київ, вул. Гаврилишина, 11 А. Детальніше за тел.: 068 944 78 51
Допомога у Стрийському районі Львівщини
Переселенці у Стрийській єпархії можуть отримати фінансову допомогу у розмірі 10 800 гривень на особу, але не більше 43 200 гривень на сім’ю.
Виплату призначають, якщо ВПО відповідає наступним критеріям:
- виїхали із зони активних бойових дій чи окупованих територій у період із 24.02.2022 року
- сім’ю очолює жінка
- у сім’ї є діти до 18 років
- у сім’ї є особа з інвалідністю І чи ІІ групи, або неповнолітня дитина з інвалідністю
- середньомісячний дохід на людину не перевищує 6170 гривень
- родина має складні побутові умови проживання
- члени сім'ї не отримували грошову допомогу від благодійних фондів за останні три місяці
Якщо переселенець відповідає критеріям, потрібно заповнити заявку за посиланням. Додаткова інформація за тел.: +38 093 545 28 47, +38 063 529 21 54, +38 063 626 02 27.
Продуктові набори у Львові
Громадська організація "Простір майбутнього України" видає продуктові набори переселенцям, які мешкають у Львові та області.
Допомогу видають:
- ВПО, які вперше отримали цей статус з 1 березня 2024 року
- у родині є дитина з інвалідністю до 18 років
- сім’ї з дитиною під опікою до 18 років
- сім’ї з людиною з інвалідністю І групи
- якщо родина не отримувала продуктовий набір у травні
Для отримання допомоги потрібно зареєструватись, прийшовши за адресою: м. Львів, вул. Княгині Ольги, 106 (ТЦ "Львів"). Детальніша інформація за телефоном: 068 866 02 66 (в робочий час).
Допомога у Запоріжжі
Сім'ї переселенців з Мелітополя, які зараз проживають у Запоріжжі, можуть отримати грошову допомогу. Її надає Центр захисту та підтримки дітей та сімей Запоріжжя.
Допомогу надають, якщо член родини має інвалідність, та статус ВПО. Для отримання виплати потрібно заповнити онлайн-заявку за посиланням. Після її схвалення з ВПО сконтактуються працівники центру. Сума допомоги не уточнюється.
Допомога у Дніпрі
Центр підтримки "З Бахмутом у серці" допомагає переселенцям з Бахмута. У середньому 1 раз на місяць ВПО можуть отримати:
- харчові продукти
- засоби гігієни
- засоби першої потреби
- дитяче харчування
- засоби особистої гігієни (пелюшки, підгузки, інвалідні візки, ходунки).
Центр працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 16:00, у суботу - з 10:00 до 14:00 за адресою: вулиця Макарова, 1-Б, Дніпро. За деталями можна звертатись до адміністратора у Telegram.
Читайте також про те, яку допомогу можуть отримати українці від ООН.
Раніше ми писали про те, хто з українців може отримати виплати до Дня Незалежності.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.