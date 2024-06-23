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Продуктовые наборы и денежная поддержка: 5 фондов, которые помогают ВПЛ в разных регионах

Воскресенье 23 июня 2024 09:00
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Продуктовые наборы и денежная поддержка: 5 фондов, которые помогают ВПЛ в разных регионах Как переселенцам получить помощь (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Благотворительные фонды и общественные организации в разных регионах Украины оказывают помощь переселенцам. Для ее получения в большинстве случаев необходимо зарегистрироваться.

РБК-Украина рассказывает, как переселенцы могут получить помощь в разных уголках Украины.

Помощь херсонцам в Киеве

Переселенцы из Херсона, проживающие в Киеве, могут в Гуманитарном центре получить продуктовые наборы, бесплатную юридическую и психологическую помощь, узнать об вакансиях. Чтобы получить помощь, нужно заполнить форму регистрации.

Центр работает с 10:00 до 15:00 по будням по адресу: г. Киев, ул. Гаврилишина, 11 А. Детальнее по тел.: 068 944 78 51

Помощь в Стрыйском районе Львовской области

Переселенцы в Стрыйской епархии могут получить финансовую помощь в размере 10 800 гривен на человека, но не более 43 200 гривен на семью.

Выплату назначают, если ВПЛ соответствует следующим критериям:

  • выехали из зоны активных боевых действий или оккупированных территорий в период с 24.02.2022 года
  • семью возглавляет женщина
  • у семьи есть дети до 18 лет.
  • в семье есть лицо с инвалидностью I или II группы, или несовершеннолетний ребенок с инвалидностью
  • среднемесячный доход на человека не превышает 6170 гривен
  • семья имеет сложные бытовые условия проживания
  • члены семьи не получали денежную помощь от благотворительных фондов за последние три месяца

Если переселенец отвечает критериям, нужно заполнить заявку по ссылке. Дополнительная информация по тел.: +38 093 545 28 47, +38 063 529 21 54, +38 063 626 02 27.

Продуктовые наборы во Львове

Общественная организация "Пространство будущего Украины" выдает продуктовые наборы переселенцам, проживающим во Львове и области.

Помощь выдают:

  • ВПЛ, впервые получившие этот статус с 1 марта 2024 года
  • семьи с ребенком с инвалидностью до 18 лет
  • семьи с ребенком на попечении до 18 лет
  • семьи с человеком с инвалидностью I группы
  • если семья не получала продуктовый набор в мае

Для получения помощи нужно зарегистрироваться, придя по адресу: г. Львов, ул. Княгини Ольги, 106 (ТЦ "Львов"). Более подробная информация по телефону: 068 866 02 66 (в рабочее время).

Помощь в Запорожье

Семьи переселенцев из Мелитополя, сейчас проживающие в Запорожье, могут получить денежную помощь. Ее предоставляет Центр защиты и поддержки детей и семей Запорожья.

Помощь оказывают, если член семьи имеет инвалидность и статус ВПЛ. Для получения выплаты нужно заполнить онлайн-заявку на ссылку. После ее одобрения с ВПЛ сконтактируются работники центра. Сумма пособия не уточняется.

Помощь в Днепре

Центр поддержки "С Бахмутом в сердце" помогает переселенцам из Бахмута. В среднем 1 раз в месяц ВПЛ могут получить:

  • пищевые продукты
  • средства гигиены
  • средства первой потребности
  • детское питание
  • средства личной гигиены (пеленки, подгузники, инвалидные коляски, ходунки).

Центр работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00, в субботу - с 10:00 до 14:00 по адресу: улица Макарова, 1-Б, Днепр. За деталями можно обращаться к администратору в Telegram.

Читайте также, какую помощь могут получить украинцы от ООН.

Раньше мы писали о том, кто из украинцев может получить выплаты ко Дню Независимости.

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