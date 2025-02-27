Безкоштовні консультації лікарів в Україні: як і де отримати допомогу

У період воєнного стану національний контакт-центр Міністерства охорони здоров’я надає безплатні медичні консультації для українців.

На сьогодні у партнерстві з Товариством Червоного Хреста України, Буковинським державним медичним університетом розширено перелік спеціальностей лікарів, які надають віддалену консультативну допомогу та рекомендації.

Зокрема залучені медичні працівники таких спеціальностей як:

психологи,

терапевти,

кардіологи,

пульмонологи,

гінекологи,

хірурги,

педіатри.

Контакт-центр працює за єдиним безкоштовним номером 0-800-60-20-19.

"Наше головне завдання - перемогти окупанта і при цьому надати ефективну, швидку та якісну допомогу всім, хто зараз має у цьому потребу", - додали в міністерстві охорони здоров'я.