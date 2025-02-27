Бесплатные консультации врачей в Украине: как и где получить помощь
Украинцы могут получить бесплатные медицинские консультации во время военного положения. Для этого работает национальный контакт-центр Министерств здравоохранения.
Подробнее о том, как и где получить бесплатную медицинскую консультацию, можно узнать, - в материале РБК-Украина.
В период военного положения национальный контакт-центр Министерства здравоохранения предоставляет бесплатные медицинские консультации для украинцев.
На сегодня в партнерстве с Обществом Красного Креста Украины, Буковинским государственным медицинским университетом расширен перечень специальностей врачей, которые предоставляют удаленную консультативную помощь и рекомендации.
В частности привлечены медицинские работники таких специальностей как:
- психологи,
- терапевты,
- кардиологи,
- пульмонологи,
- гинекологи,
- хирурги,
- педиатры.
Контакт-центр работает по единому бесплатному номеру 0-800-60-20-19.
"Наша главная задача - победить оккупанта и при этом предоставить эффективную, быструю и качественную помощь всем, кто сейчас в этом нуждается", - добавили в министерстве здравоохранения.
При подготовке публикации использовалась информация Министерства здравоохранения.
Заметим, что в последнее время в сети активно обсуждают то, будут ли аннулированы некоторые декларации с семейными врачами после 1 марта 2025 года и смогут ли украинцы и в дальнейшем получать часть медицинских услуг бесплатно.
В своем материале РБК-Украина подробно объяснило этот вопрос.
Напомним, ранее мы писали, что обязательно должно быть в домашней аптечке.
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