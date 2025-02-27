Бесплатные консультации врачей в Украине: как и где получить помощь

Украинцы могут получить бесплатные медицинские консультации во время военного положения. Для этого работает национальный контакт-центр Министерств здравоохранения.

Подробнее о том, как и где получить бесплатную медицинскую консультацию, можно узнать, - в материале РБК-Украина.

В период военного положения национальный контакт-центр Министерства здравоохранения предоставляет бесплатные медицинские консультации для украинцев. На сегодня в партнерстве с Обществом Красного Креста Украины, Буковинским государственным медицинским университетом расширен перечень специальностей врачей, которые предоставляют удаленную консультативную помощь и рекомендации. В частности привлечены медицинские работники таких специальностей как: психологи,

терапевты,

кардиологи,

пульмонологи,

гинекологи,

хирурги,

педиатры. Контакт-центр работает по единому бесплатному номеру 0-800-60-20-19. "Наша главная задача - победить оккупанта и при этом предоставить эффективную, быструю и качественную помощь всем, кто сейчас в этом нуждается", - добавили в министерстве здравоохранения.