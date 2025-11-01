Безкоштовні 3000 км на УЗ і не тільки: деталі нової "зимової підтримки" від Кабміну

Уряд України визначив пріоритетні напрямки і компоненти пакету зимової підтримки для українців. Він включатиме грошову допомогу, поїздки "Укрзалізницею" і не тільки.
Про це заявила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її пост Telegram.
"Пакет включатиме як вже запущені програми, зокрема фіксовані ціни на енергоносії для населення, житлові субсидії, підтримку ОСББ для енергоефективності та допомогу на генератори, мораторій на відключення в прифронтових районах і виплати ВПО на дрова, так і нові заходи підтримки", - написала вона.
Свириденко додала, що зараз Кабмін працює над запуском програм, серед яких:
"Детально про всі компоненти пакету зимової підтримки повідомлятимемо найближчим часом", - резюмувала прем'єр-міністр.
Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський заявив, що доручив уряду підготувати комплексну програму "зимової підтримки", яка почне діяти вже у грудні.
"Я доручив уряду найближчими тижнями завершити підготовку цієї зимової підтримки й представити деталі пакету до 15 листопада, щоб люди могли починати користуватись", - сказав глава держави.