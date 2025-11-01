Безкоштовні 3000 км на УЗ і не тільки: деталі нової "зимової підтримки" від Кабміну

"Пакет включатиме як вже запущені програми, зокрема фіксовані ціни на енергоносії для населення, житлові субсидії, підтримку ОСББ для енергоефективності та допомогу на генератори, мораторій на відключення в прифронтових районах і виплати ВПО на дрова, так і нові заходи підтримки", - написала вона.

Свириденко додала, що зараз Кабмін працює над запуском програм, серед яких:

можливість одноразової виплати для всіх громадян України на зиму - знайома українцям з минулої зими;

нова грошова допомога для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема для ВПО, людей, які втратили роботу через війну, та малозабезпечених сімей;

нова програма безкоштовних поїздок по Україні для всіх громадян від "Укрзалізниці" - 3000 кілометрів;

комплексна перевірка здоровʼя для людей віком 40+ цієї зими.

"Детально про всі компоненти пакету зимової підтримки повідомлятимемо найближчим часом", - резюмувала прем'єр-міністр.