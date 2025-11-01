Бесплатные 3000 км на УЗ и не только: детали новой "зимней поддержки" от Кабмина

Правительство Украины определило приоритетные направления и компоненты пакета зимней поддержки для украинцев. Он будет включать денежную помощь, поездки "Укрзализныцей" и не только.
Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Telegram.
"Пакет будет включать как уже запущенные программы, в частности фиксированные цены на энергоносители для населения, жилищные субсидии, поддержку ОСМД для энергоэффективности и помощь на генераторы, мораторий на отключение в прифронтовых районах и выплаты ВПЛ на дрова, так и новые меры поддержки", - написала она.
Свириденко добавила, что сейчас Кабмин работает над запуском программ, среди которых:
"Подробно обо всех компонентах пакета зимней поддержки будем сообщать в ближайшее время", - резюмировала премьер-министр.
Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил правительству подготовить комплексную программу "зимней поддержки", которая начнет действовать уже в декабре.
"Я поручил правительству в ближайшие недели завершить подготовку этой зимней поддержки и представить детали пакета до 15 ноября, чтобы люди могли начинать пользоваться", - сказал глава государства.