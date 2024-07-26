Безкоштовне протезування зубів військовим: де доступні послуги і як записатися

Українські захисники можуть отримати безкоштовне лікування та протезування зубів. Відповідні послуги доступні в понад 100 медичних закладах.
Які послуги із лікування зубів оплачує держава військовим, у коментарі РБК-Україна повідомили у Національній службі охорони здоров'я.
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Українські військові можуть безкоштовно лікувати зуби та встановлювати зубні протези. З 1 квітня 2024 року Національна служба здоров’я України (НСЗУ) почала оплачувати послуги з зубопротезування для військових. На 30 червня таку медичну допомогу отримали 748 пацієнтів.
Як пояснюють в НСЗУ, безоплатні стоматологічні послуги в рамках пілотного проекту "Зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України" можуть отримувати:
"У червні цього року для військових та ветеранів розширено комплексну стоматологічну допомогу в межах пілотного проекту. Окрім зубопротезування в послугу додано зуболікування", - зазначають у НСЗУ.
Тепер пакет пілотного проекту складається з двох послуг: зубопротезування (група послуг №1) та зуболікування (група послуг №2).
Зараз в Україні 100 медичних закладів мають підписаний договір із НСЗУ на пакет послуг "Зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України" (група послуг №1). За групою послуг №2 договори уклали вже 68 медзакладів. Як зазначають в НСЗУ, контрактування закладів триває.
Щоб отримати послуги із зубопротезування, треба звернутися до медзакладу, який уклав відповідний договір з НСЗУ. Треба мати направлення лікаря-стоматолога, а також заяву в довільній формі (про отримання послуги за пілотним проуктом вперше) з наданням копій документів з пред’явленням їх оригіналів:
Контакти закладів можна дізнатися за номером 16-77. Оператор контакт-центру НСЗУ підкаже адресу та телефон медичного закладу.
Також перелік закладів, які надають безплатну послугу із зубопротезування, можна знайти на онлайн-мапі.
Фото: Для безкоштовного лікування треба пред'явити документи (gettyimages.com)
Як пояснюють в НСЗУ, послуги за "Зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України" (група послуг №1/зубопротезування) включають такий обсяг медичної допомоги:
"Тариф на медичну послугу складає 2 765 гривень, до якої застосовуються коригувальні коефіцієнти відповідно до виду медичної послуги. Гранична вартість наданих медичних послуг одному пацієнту, згідно з постановою уряду, не може перевищувати 14 984 гривні", - звертають увагу в Національній службі здоров'я.
Фото: На безкоштовне протезування має направити лікар-стоматолог (gettyimages.com)
Друга група послуг пілотного проекту (зуболікування) включає таку медичну допомогу:
Тариф на медичну послугу із зубопротезування (група послуг № 2) визначається як ставка на медичну послугу, що становить 2 765 гривень, до якої застосовуються коригувальні коефіцієнти відповідно до виду медичної послуги. Гранична вартість наданих медичних послуг одному пацієнту (група послуг № 2) не може перевищувати 24 952 гривні.
Нагадаємо, ми писали, як військовим у Києві отримати безкоштовне лікування зубів.
Також ми розповідали, які пільги дають військовим в Україні.
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