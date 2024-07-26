Бесплатное протезирование зубов военным: где доступны услуги и как записаться

Украинские защитники могут получить бесплатное лечение и протезирование зубов. Соответствующие услуги доступны в более чем 100 медицинских учреждениях.
Какие услуги по лечению зубов оплачивает государство военным, в комментарии РБК-Украина сообщили в Национальной службе здравоохранения.
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Украинские военные могут бесплатно лечить зубы и устанавливать зубные протезы. С 1 апреля 2024 года Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) начала оплачивать услуги по зубопротезированию для военных. До 30 июня такую медицинскую помощь получили 748 пациентов.
Как объясняют в НСЗУ, бесплатные стоматологические услуги в рамках пилотного проекта "Зубопротезирование отдельных категорий лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины могут получать:
"В июне этого года для военных и ветеранов расширена комплексная стоматологическая помощь в рамках пилотного проекта. Кроме зубопротезирования в услугу добавлено зуболечение", - отмечают в НСЗУ.
Теперь пакет пилотного проекта состоит из двух услуг: зубопротезирование (группа услуг №1) и зуболечение (группа услуг №2).
Сейчас в Украине 100 медицинских учреждений имеют подписанный договор с НСЗУ на пакет услуг "Зубопротезирование отдельных категорий лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины" (группа услуг №1). По группе услуг №2 договоры заключили уже 68 медучреждений. Как отмечают в НСЗУ, контрактирование заведений продолжается.
Чтобы получить услуги по зубопротезированию, нужно обратиться в медучереждение, которое заключило соответствующий договор с НСЗУ. Следует иметь направление врача-стоматолога, а также заявление в произвольной форме (о получении услуги по пилотному проекту впервые) с предоставлением копий документов с предъявлением их оригиналов:
Контакты учреждений можно узнать по номеру 16-77. Оператор контакт-центра НСЗУ подскажет адрес и телефон медицинского учреждения.
Также перечень заведений, предоставляющих бесплатную услугу по зубопротезированию, можно найти на онлайн-карте.
Фото: Для бесплатного лечения нужно предъявить документы (gettyimages.com)
Как поясняют в НСЗУ, услуги по "Зубопротезированию отдельных категорий лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины" (группа услуг №1/зубопротезирование) включают такой объем медицинской помощи:
"Тариф на медицинскую услугу составляет 2765 гривен, к которой применяются корректирующие коэффициенты в соответствии с видом медицинской услуги. Предельная стоимость предоставленных медицинских услуг одному пациенту, согласно постановлению правительства не может превышать 14 984 гривны", - обращают внимание в Национальной службе здоровья.
Фото: На бесплатное протезирование должен направить врач-стоматолог (gettyimages.com)
Вторая группа услуг пилотного проекта (зуболечение) включает такую медицинскую помощь:
Тариф на медицинскую услугу по зубопротезированию (группа услуг № 2) определяется как ставка на медицинскую услугу, которая составляет 2765 гривен, к которой применяются корректирующие коэффициенты в соответствии с видом медицинской услуги. Предельная стоимость предоставленных медицинских услуг одному пациенту (группа услуг №2) не может превышать 24 952 гривны.
Напомним, мы писали, как военным в Киеве получить бесплатное лечение зубов.
Также мы говорили, какие льготы дают военным в Украине.
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