Бесплатная стоматология для военных и ветеранов: как воспользоваться услугами

С июня начал действовать новый пакет услуг от Национальной службы здоровья Украины - участники боевых действий могут воспользоваться услугами плановой стоматологии, а государство возмещает средства медучреждениям.

О том, какие услуги будут предоставлять и как ими воспользоваться, в интервью РБК-Украина рассказал первый заместитель министра здравоохранения Сергей Дубров.

Какие стоматологические услуги могут получить военные и ветераны

"Война, стресс, качество воды и другие причины приводят к тому, что у наших защитников и защитниц портятся зубы. Не всегда им нужно само протезирование, а нужны стоматологические услуги в целом", - говорит Дубров.

Он также отметил, что предельная стоимость услуг на одного пациента составляет 24, 952 тыс. грн. Относительно протезирования государство покрывает почти 15 тысяч гривен. То есть в целом пациент может получить бесплатные стоматологические услуги на сумму почти в 40 тысяч гривен.

"Такого в Украине раньше никогда не было, и не каждая страна даже с высоким уровнем поступлений в бюджет может позволить себе бесплатное протезирование зубов для пациентов. Это было на самом деле одним из наших приоритетов, потому что сейчас вся страна работает ради победы и для предоставления качественной квалифицированной медпомощи. Этот проект достаточно неплохо реализуется", - добавляет представитель Минздрава.

Дубров также подчеркнул, что пока нет свежих данных по статистике получения услуг по новому пакету, который начал действовать 13 июня, их предоставит Национальная служба здоровья со временем.

"А по поводу зубопротезирования, то НСЗУ компенсировала за 6 месяцев действия программы более 6 миллионов гривен на услуги, которыми воспользовались наши защитники и защитницы", - отмечает Дубров.

Как воспользоваться услугами

"Действующие военные должны получить направление командира своей воинской части. Если это ветераны, то можно приходить в медицинские учреждения лично. Потребуются документы, подтверждающие статус военнослужащего и ветерана", - объясняет эксперт.

Он добавил, что с Национальной службой здоровья Украины законтрактовано 100 медучреждений, заключивших договоры по услуге зубопротезирования и 90 - по услуге зуболечения. Список всех медицинских заведений можно узнать на сайте НСЗУ.