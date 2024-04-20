Безкоштовне харчування у школах і дитсадочках: як оформити пільгу

Низка категорій українських сімей можуть отримати пільгу на безкоштовне харчування для дітей у школах і садочках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий квартал.
Хто має право на безкоштовне харчування:
Також органи місцевого самоврядування можуть визначати й інші категорії дітей, які мають право безплатно харчуватись у школах та дитячих садочках.
Для батьків, у сімʼях яких троє і більше дітей, розмір плати за харчування зменшується на 50%.
Для початку потрібно звернутися до керівництва навчального закладу. Необхідно надати копію документів, що підтверджують пільги.
Також інколи можуть запитати копії свідоцтва про народження дитини та довідку про склад сім'ї.
Нагадаємо, РБК-Україна писало, як оформити свідоцтво про народження дитини онлайн.
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