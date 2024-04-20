Бесплатное питание в школах и детсадах: как оформить льготу

Кто имеет право на бесплатное питание:

дети-сироты или лишенные родительской опеки;

дети с особыми образовательными потребностями, обучающимися в инклюзивных классах;

дети из малообеспеченных семей, которые получают помощь от государства и имеют совокупный доход ниже прожиточного минимума;

дети из семей погибших ветеранов войны и семей погибших защитников и защитниц Украины; дети Героев Украины посмертно;

дети лиц, погибших или умерших в результате ранений, увечий, контузии или других повреждений здоровья, полученных во время Революции Достоинства или войны с РФ;

дети из категории переселенцев;

дети, имеющие статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов;

учащиеся на территориях радиоактивного загрязнения; дети, эвакуированные из зоны отчуждения, а также дети, которые являются лицами с инвалидностью в результате Чернобыльской катастрофы и т.д.

Также органы местного самоуправления могут определять и другие категории детей, которые имеют право бесплатно питаться в школах и детских садах.

Для родителей, в семьях которых трое и более детей, размер платы за питание уменьшается на 50%.

Как получить льготу

Для начала следует обратиться к руководству учебного заведения. Необходимо предоставить копию документов, подтверждающих льготы.

Иногда могут запросить копии свидетельства о рождении ребенка и справку о составе семьи.