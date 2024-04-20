Бесплатное питание в школах и детсадах: как оформить льготу

Ряд категорий украинских семей могут получить льготу на бесплатное питание для детей в школах и садах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный квартал.
Кто имеет право на бесплатное питание:
Также органы местного самоуправления могут определять и другие категории детей, которые имеют право бесплатно питаться в школах и детских садах.
Для родителей, в семьях которых трое и более детей, размер платы за питание уменьшается на 50%.
Для начала следует обратиться к руководству учебного заведения. Необходимо предоставить копию документов, подтверждающих льготы.
Иногда могут запросить копии свидетельства о рождении ребенка и справку о составе семьи.
Напомним, РБК-Украина писала, как оформить свидетельство о рождении ребенка онлайн.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.