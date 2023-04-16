Безкоштовна правова допомога: як і з яких питань можуть отримати військові

Отримати допомогу можна у різних питаннях. Зокрема мова йде про допомогу в отриманні належного грошового забезпечення військовослужбовцями та оформлення грошової допомоги у зв’язку з пораненням військовослужбовця.

Також звернутись можна для:

оскарження рішення ВЛК, дії чи бездіяльності військової частини, органів влади;

використання належної відпустки;

звільнення з військової служби;

вирішення сімейних та соціальних питань (розлучень, аліментів, спадщини тощо);

перерахунку пенсії, інших соціальних виплат та пільг й інших правових проблем.

Для усної консультації можна звернутись за телефоном: 0 800 213 103.

Номер для дзвінків з Telegram: https://t.me/+380677213103.

Якщо потрібно отримати правову допомогу письмово – напишіть у телеграм-бот: https://t.me/LegalAidUkraineBot.

Також можна одразу звертатися до найближчого бюро: https://bit.ly/bpd_buro.