Бесплатная правовая помощь: как и по каким вопросам могут получить военные

Получить помощь можно по разным вопросам. В частности, речь идет о помощи в получении надлежащего денежного обеспечения военнослужащими и оформлении денежной помощи в связи с ранением военнослужащего.

Также можно обратиться для:

обжалование решения ВЛК, действия или бездействия воинской части, органов власти;

использование должного отпуска;

увольнение с военной службы;

решение семейных и социальных вопросов (разводов, алиментов, наследия и т.п.);

перерасчета пенсии, других социальных выплат и льгот и других правовых проблем.

Для устной консультации можно обратиться по телефону: 0800213103.

Номер для звонков из Telegram: https://t.me/+380677213103.

Если нужно получить правовую помощь в письменном виде - напишите в телеграмм-бот: https://t.me/LegalAidUkraineBot.

Также можно сразу обращаться в ближайшее бюро: https://bit.ly/bpd_buro.