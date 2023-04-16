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Бесплатная правовая помощь: как и по каким вопросам могут получить военные

Фото: украинские военнослужащие могут получать бесплатную правовую помощь (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинские военнослужащие могут получать бесплатную правовую помощь.

Как сообщает РБК-Украина, об этом напомнили в Telegram-канале Кабмина.

Получить помощь можно по разным вопросам. В частности, речь идет о помощи в получении надлежащего денежного обеспечения военнослужащими и оформлении денежной помощи в связи с ранением военнослужащего.

Также можно обратиться для:

  • обжалование решения ВЛК, действия или бездействия воинской части, органов власти;
  • использование должного отпуска;
  • увольнение с военной службы;
  • решение семейных и социальных вопросов (разводов, алиментов, наследия и т.п.);
  • перерасчета пенсии, других социальных выплат и льгот и других правовых проблем.

Для устной консультации можно обратиться по телефону: 0800213103.

Номер для звонков из Telegram: https://t.me/+380677213103.

Если нужно получить правовую помощь в письменном виде - напишите в телеграмм-бот: https://t.me/LegalAidUkraineBot.

Также можно сразу обращаться в ближайшее бюро: https://bit.ly/bpd_buro.

Напомним, ранее адвокат Станислав Полевой рассказал РБК-Украина, что угрожает за неявку по повестке и возможна ли уголовная ответственность.

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