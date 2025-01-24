Бесплатная переквалификация женщин: кто и как может стать водителем грузовика или автобуса
В Украине запустили новый набор на программы переквалификации для женщин. Освоить профессию водителя грузового и пассажирского транспорта можно бесплатно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины.
Новые профессии для женщин: кто и как может присоединиться к программе
Набор на курсы переквалификации для женщин был объявлен проектом Reskilling Ukraine в партнерстве с Министерством экономики Украины.
Бесплатно овладеть профессией водителя грузового и пассажирского транспорта женщины могут в рамках программы OnTrack.
Заместитель министра экономики Татьяна Бережная объяснила, что ряд программ по переобучению и повышению квалификации ввели для улучшения ситуации на рынке труда.
По ее словам, благодаря такой инициативе украинцы могут:
- получить новую специальность, которая является более актуальной на сегодня;
- расширить знания по специальности;
- получить дополнительные навыки;
- стать более конкурентоспособными.
"В частности, вместе с нашими партнерами предлагаем женщинам возможность овладеть профессиями, в которых они были традиционно меньше представлены, чем мужчины. Благодаря программам от Reskilling Ukraine уже более трех сотен украинок прошли обучение и сели за руль автобусов и грузовиков. В этом году получить профессию водителей смогут еще больше женщин, ведь программа OnTrack продолжается", - рассказала чиновница.
Отмечается, что по программе OnTrack женщины могут бесплатно получить профессию:
- водителя грузовика;
- водителя пассажирского автобуса.
Обучение состоит из теории онлайн и практических занятий в одном из трех городов Украины:
- Киеве;
- Кременце;
- Тернополе.
Продолжительность обучения - 6 недель. Проживание и питание на время практики обеспечивается Reskilling Ukraine.
Требования к кандидатам на участие в программе являются следующими:
- наличие водительского удостоверения категории B;
- опыт вождения не менее 3 лет;
- мотивация сменить профессию.
Заполнить анкету для участия в программе и получить более подробную информацию можно на официальном портале проекта.
Конечный срок подачи заявлений - 15 февраля 2025 года.
Уточняется, что в рамках программы участницы, кроме вождения:
- проходят тренинг по оказанию первой домедицинской помощи;
- посещают компании и предприятия, глубже знакомясь с профессией водителя.
В завершение украинцам рассказали, что проект Reskilling Ukraine реализуется шведской неприбыльной организацией Beredkspalsyftet и направлен на поддержку профессионального развития женщин и ветеранов Украины.
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