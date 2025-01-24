Бесплатная переквалификация женщин: кто и как может стать водителем грузовика или автобуса

В Украине запустили новый набор на программы переквалификации для женщин. Освоить профессию водителя грузового и пассажирского транспорта можно бесплатно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины.

Новые профессии для женщин: кто и как может присоединиться к программе

Набор на курсы переквалификации для женщин был объявлен проектом Reskilling Ukraine в партнерстве с Министерством экономики Украины.

Бесплатно овладеть профессией водителя грузового и пассажирского транспорта женщины могут в рамках программы OnTrack.

Заместитель министра экономики Татьяна Бережная объяснила, что ряд программ по переобучению и повышению квалификации ввели для улучшения ситуации на рынке труда.

По ее словам, благодаря такой инициативе украинцы могут:

получить новую специальность, которая является более актуальной на сегодня;

расширить знания по специальности;

получить дополнительные навыки;

стать более конкурентоспособными.

"В частности, вместе с нашими партнерами предлагаем женщинам возможность овладеть профессиями, в которых они были традиционно меньше представлены, чем мужчины. Благодаря программам от Reskilling Ukraine уже более трех сотен украинок прошли обучение и сели за руль автобусов и грузовиков. В этом году получить профессию водителей смогут еще больше женщин, ведь программа OnTrack продолжается", - рассказала чиновница.

Отмечается, что по программе OnTrack женщины могут бесплатно получить профессию:

водителя грузовика;

водителя пассажирского автобуса.

Обучение состоит из теории онлайн и практических занятий в одном из трех городов Украины:

Киеве;

Кременце;

Тернополе.

Продолжительность обучения - 6 недель. Проживание и питание на время практики обеспечивается Reskilling Ukraine.

Требования к кандидатам на участие в программе являются следующими:

наличие водительского удостоверения категории B;

опыт вождения не менее 3 лет;

мотивация сменить профессию.

Заполнить анкету для участия в программе и получить более подробную информацию можно на официальном портале проекта.

Конечный срок подачи заявлений - 15 февраля 2025 года.

Уточняется, что в рамках программы участницы, кроме вождения:

проходят тренинг по оказанию первой домедицинской помощи;

посещают компании и предприятия, глубже знакомясь с профессией водителя.

В завершение украинцам рассказали, что проект Reskilling Ukraine реализуется шведской неприбыльной организацией Beredkspalsyftet и направлен на поддержку профессионального развития женщин и ветеранов Украины.